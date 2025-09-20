Le qualifiche del GP Azerbaijan 2025 di Formula 1 sul circuito cittadino di Baku sono state una delle sessioni più caotiche della stagione: oltre due ore di interruzioni, pioggia e ben sei bandiere rosse. Alla fine, il più veloce è stato Max Verstappen con la Red Bull, che scatterà davanti a tutti nella gara di domenica. Indice. Verstappen imprendibile: 46ª pole in carriera. GP Azerbaijan 2025: Prima fila per Carlos Sainz con la Williams. Lawson e Antonelli in seconda fila. McLaren sotto le attese: Norris 7°, Piastri a muro. Ferrari: Leclerc e Hamilton in difficoltà. Altri protagonisti: Alonso, Hadjar e gli incidenti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - F1, Qualifiche GP Azerbaijan 2025: Verstappen in pole a Baku, deludono Ferrari e McLaren