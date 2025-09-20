F1 oggi in tv GP Azerbaijan 2025 | orari FP3 e qualifiche programma streaming

Oggi, sabato 20 settembre, dalle ore 14.00 alle ore 15.00 italiane, andranno in scena le qualifiche del GP d’Azerbaijan, diciassettesima tappa del Mondiale 2024 di F1. Dopo l’esito delle FP2 di ieri, l’attesa dei tifosi italiani è tutta per le Ferrari del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc. Il diciassettesimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul tracciato di Baku, dove si deciderà il poleman, e verrà trasmessa la d ifferita alle ore 17.00 delle sole qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it. Per il resto le qualifiche del diciassettesimo fine settimana di gara della F1, il GP d’Azerbaijan, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

