F1 Norris firma il miglior tempo nelle FP3 di Baku davanti a Verstappen Hamilton ed Antonelli in top5 decimo Leclerc
Lando Norris si ripete e, dopo la prima posizione nelle FP1 di ieri, si riconferma in vetta anche al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Crono di 1:41.223 per il britannico con la sua McLaren, al termine di una manche condizionata dal forte vento a Baku. Il nativo di Bristol spera di essere protagonista anche nelle qualifiche del pomeriggio, per continuare ad inseguire il sogno Mondiale. Seconda posizione per la Red Bull di Max Verstappen, decisamente più pimpante rispetto al venerdì opaco. Ritardo di 222 millesimi per l’olandese dalla prima piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it
