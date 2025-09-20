F1 Max Verstappen | È stato difficile riuscire a fare il giro giusto domani dovrò gestire le gomme

Si conclude con la pole position di Max Verstappen la lunghissima qualifica del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese ha concluso un ultimo giro perfetto nonostante le difficoltà della pista a causa del vento e della pioggia. Crono di 1:41.117 per il quattro volte campione del mondo che conquista così la sesta partenza al palo stagionale. Seconda posizione, a sorpresa, per la Williams di Carlos Sainz, distante 478 millesimi dalla prima posizione. Terza piazza per la Racing Bulls di Liam Lawson che paga 590 millesimi dalla pole. Completa la seconda fila un ottimo Andrea Kimi Antonelli, che si ferma a 600 millesimi dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “È stato difficile riuscire a fare il giro giusto, domani dovrò gestire le gomme”

