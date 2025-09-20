F1 Liam Lawson | Non mi aspettavo di andare così bene ma domani sarà più importante

Una giornata indimenticabile. Liam Lawson ha centrato la terza posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Azerbaijan, diciassettesima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso il tracciato cittadino di Baku. Prestazione importante per il pilota in forza alla Racing Bulls, bravissimo ad approfittare delle condizioni oltremodo particolari di una sessione che ha offerto la bellezza di sei bandiere rosse e di uscite di scena clamorose, vedi quelle della Ferrari e della McLaren. Meglio del britannico solo un imperturbabile Max Verstappen, poleman davanti alla Williams di Carlos Sainz, Una volta arrivato al parco chiuso, Lawson ha commentato quanto fatto: “ Onestamente non mi ricordo nemmeno che cosa è successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

