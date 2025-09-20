F1 Lewis Hamilton | Peccato per queste qualifiche pensavo di poter puntare anche alla pole

Lewis Hamilton è particolarmente abbattuto al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku il pilota sette volte iridato ha chiuso la sua avventura già nella Q2, chiudendo con un misero 12° posto. Delusione enorme per il nativo di Stevenage che, per quanto visto nelle tre sessioni di prove libere, poteva puntare molto più in alto. La pole position è stata centrata dal solito Max Verstappen con il tempo di 1:41.117 con 478 millesimi su un redivivo Carlos Sainz, quindi seconda fila mai vista prima con Liam Lawson terzo a 590 e Andrea Kimi Antonelli quarto a sei decimi esatti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Peccato per queste qualifiche, pensavo di poter puntare anche alla pole”

