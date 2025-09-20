Un altro disastro. L’ennesimo di una delle peggiori stagioni della storia per la Ferrari. Nelle qualifiche del Gp d’Azerbaigian la Rossa nutriva perfino speranza di pole position: invece sul circuito di Baku prima Lewis Hamilton è stato eliminato già in Q2, poi Charles Leclerc è finito a muro. Partiranno dalle retrovie: la gara di domenica è già compromessa. La griglia di partenza del Gp di Azerbaigian 2025. In aggiornamento 11 Fernando Alonso (Aston Martin) 12 Lewis Hamilton (Ferrari) 13 Gabriel Bortoleto (Sauber) 14 Lance Stroll (Aston Martin) 15 Oliver Bearman (Haas) 16 Franco Colapinto (Alpine) 17 Nico Hulkenberg (Sauber) 18 Nico Hulkenberg (Sauber) 19 Pierre Gasly (Alpine) 20 Alex Albon (Williams) L'articolo F1, Leclerc si schianta e Hamilton eliminato: disastro Ferrari nelle qualifiche di Baku La griglia di partenza proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

