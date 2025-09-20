F1 Gp di Azerbaigian 2025 | pole di Verstappen davanti a Sainz e Lawson
Altro capolavoro del campione del mondo in carica di F1 Max Verstappen che conquista la pole del Gp di Azerbaigian 2025 al termine di qualifiche assai movimentate che hanno registrato ben sei bandiere rosse, un record (superato il primato di Imola ’22 e Brasile ’24). Il pilota della Red Bull ha ha preceduto la Williams dell’ex ferrarista Carlos Sainz, terzo in griglia Liam Lawson con la Racing Bulls. Il Q3 è iniziato con l’incidente di Charles Leclerc finito a muro con la Ferrari (scatterà decimo in griglia) provocando la prima sospensione. Poi alla ripresa delle qualifiche anche Oscar Piastri è finito contro le barriere e in regime di bandiera rossa Verstappen non ha potuto concludere il suo giro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
