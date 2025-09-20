F1 Carlos Sainz | Ho sperato nella pole alla fine! Domani? Voglio il podio

Carlos Sainz festeggia dopo aver concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku è successo di tutto. Sei bandiere rosse hanno stravolto ogni scenario con errori, incidenti, pioggia e un finale da cardiopalma. La pole position è stata centrata da un clamoroso Max Verstappen con il tempo di 1:41.117 con 478 millesimi su Carlos Sainz, quindi seconda fila con Liam Lawson a 590 e Andrea Kimi Antonelli a sei decimi esatti. Quinta posizione per George Russell a 953 millesimi, sesto Yuki Tsunoda a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Carlos Sainz: “Ho sperato nella pole alla fine! Domani? Voglio il podio”

In questa notizia si parla di: carlos - sainz

