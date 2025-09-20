F1 Baku pole Verstappen nel caos delle bandiere rosse | 7° e 9° le Mclaren male le Ferrari

Succede di tutto nelle qualifiche di Baku. Pole di Verstappen in un sabato da 6 bandiere rosse. Male le McLaren e le Ferrari. Pomeriggio da record per quanto riguarda la Formula 1 di tappa a Baku. Due ore di qualifica, causate dal record di bandiere rosse in una qualifica di F1 (superate le cinque di Imola 2022 e Brasile 2024). Max Verstappen ottiene la pole, ‘rovinando’ la festa di Carlos Sainz (2°), arrivato a un passo dalla possibilità di partire primo e riportare davanti a tutti una Williams dopo 11 anni. Terzo posto per Liam Lawson. Qualifiche Baku, Verstappen davanti a tutti: niente da fare per Mclaren e Ferrari. 🔗 Leggi su Sportface.it

