F1 Andrea Kimi Antonelli | Condizioni difficili senza il vento poteva essere prima fila
Un grande, grandissimo sabato per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha infatti ottenuto la seconda fila in occasione delle qualifiche del GP dell’Azerbaijan, appuntamento numero diciassette del Mondiale F1 2025 in fase di svolgimento questo weekend presso il tracciato cittadino di Baku. Nello specifico l’emiliano ha guadagnato un ritardo di +0.600 rispetto al poleman di giornata Max Verstappen, il quale ha preceduto la Williams di Carlos Sainz (+0.478) e la Racing Bulls di Liam Lawson (+0.590). Una volta arrivato in mixed zone, il nativo di Bologna ha commentato quanto fatto: “ È stata una sessione di qualifiche molto difficile per tutti – ha detto Kimi – Abbiamo avuto condizioni molto ventose, ma anche pioggia, che ha reso le linee bianche intorno al circuito, in particolare, come se fossero ghiacciate. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: andrea - kimi
F1, Andrea Kimi Antonelli: “Un peccato la bandiera gialla, sarei entrato tra i primi sei”
F1, Andrea Kimi Antonelli: “Lottare contro Ferrari e McLaren? Se le temperature si abbassano…”
F1, Andrea Kimi Antonelli: “Scia a Max? Non ci avevo fatto caso. Non sarebbe male se domani piovesse”
Andrea Kimi Antonelli ha lasciato il Gran Premio d’Italia con un piazzamento a punti, un risultato tutt’altro che scontato nella sua stagione d’esordio. Vai su Facebook
F1, Andrea Kimi Antonelli: “Monza non è stata la mia migliore gara, dovrò essere perfetto in tutte le sessioni a Baku” - - X Vai su X
F1: Verstappen centra la pole dopo delle qualifiche pazze a Baku, Antonelli in seconda fila. Disastro Ferrari; F1, Andrea Kimi Antonelli: “Buona la FP2, ma ci sono ancor due o tre decimi da trovare”; Antonelli: “Ferrari veloce, McLaren si è nascosta, ma possiamo essere della lotta”.
F1, Andrea Kimi Antonelli: “Condizioni difficili, senza il vento poteva essere prima fila” - Il pilota italiano ha infatti ottenuto la seconda fila in occasione delle qualifiche del GP ... Riporta oasport.it
Antonelli doma Baku: “E senza una raffica di vento ero in prima fila, domani non mi guardo indietro” - Andrea Kimi Antonelli ha centrato la seconda fila nelle Qualifiche del GP di Baku in Azerbaigian al volante della Mercedes ... Secondo formulapassion.it