Un grande, grandissimo sabato per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha infatti ottenuto la seconda fila in occasione delle qualifiche del GP dell’Azerbaijan, appuntamento numero diciassette del Mondiale F1 2025 in fase di svolgimento questo weekend presso il tracciato cittadino di Baku. Nello specifico l’emiliano ha guadagnato un ritardo di +0.600 rispetto al poleman di giornata Max Verstappen, il quale ha preceduto la Williams di Carlos Sainz (+0.478) e la Racing Bulls di Liam Lawson (+0.590). Una volta arrivato in mixed zone, il nativo di Bologna ha commentato quanto fatto: “ È stata una sessione di qualifiche molto difficile per tutti – ha detto Kimi – Abbiamo avuto condizioni molto ventose, ma anche pioggia, che ha reso le linee bianche intorno al circuito, in particolare, come se fossero ghiacciate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Condizioni difficili, senza il vento poteva essere prima fila”