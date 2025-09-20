F-35 vs MIG-31 | il confronto ‘nei cieli’ tra Nato e Russia

Due filosofie militari a confronto, la sfida che segna le nuove linee della sicurezza globale

In questa notizia si parla di: confronto - cieli

F-35 vs MIG-31: il confronto ‘nei cieli’ tra Nato e Russia; Tre Mig russi nello spazio aereo dell’Estonia, Nato in allarme; Estonia, F-35 italiani intercettano 3 mig russi. Tallin chiede l'attivazione dell'articolo 4 della Nato. Gb: «Incursione sconsiderata».

F-35 Estonia, Tricarico: «Così i nostri piloti hanno risposto ai mig russi. Putin cerca i punti deboli dell’Europa e dei Baltici» - «Scattato l’allarme, 24 minuti dopo il suono della sirena i nostri caccia F 35 sono entrati in contatto con questi tre velivoli Mig 31 russi, che però ... Riporta ilmattino.it

Mig nei cieli estoni, Mosca nega lo sconfinamento: gli F35 italiani in volo e Tallin chiede l’articolo 4 della Nato - 35 italiani ad alzarsi in volo per respingere i tre Mig- Scrive ilsecoloxix.it