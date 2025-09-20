Export Usa in lieve calo Non le barche

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025

Calano le esportazioni, ma il principale Paese dove le aziende del riminese inviano i prodotti restano gli Stati Uniti, anche con l’effetto dazi. In una economia internazionale mutata dalla politica dei dazi degli Usa, a tenere a galla le esportazioni riminesi sono le imbarcazioni. Il comparto relativo a navi e imbarcazioni ha segnato un aumento del 25,7%. Bene anche i prodotti alimentari e le bevande con un considerevole +19,1%. Altre note positive arrivano dai mezzi di trasporti che segnano un aumento del 27,9% e rappresentano il 16,6% del totale delle esportazioni. In contrazione gli articoli di abbigliamento con un 13,6%, che portano il comparto a un totale nel totale delle esportazioni del 12,8% del totale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

