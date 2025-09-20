Export e incognita dazi Aleotti | Ue lenta e passiva

"Il dibattito sui dazi è un alibi, la verità è che non affrontiamo il nodo sulla competitività ". Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria membro del board di Menarini, rinnova la sveglia all’Unione Europea, ribadendo che una "l’accordo Ue-Mercosur certamente è una prospettiva molto interessante, così come lo sono tutti i mercati che si possono aprire. Ma le preoccupazioni economiche per il futuro sono legate al fatto che purtroppo la gestione europea è, come ha detto il presidente Draghi, caratterizzata dall’inazione". La riflessione della vicepresidente di Confindustria è stata illustrata nel corso dell’evento organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze, dal titolo "Export e dazi, scenario italiano e ruolo dell’Ue", con l’intervista del giornalista de "Il Sole-24Ore" Marzio Bartoloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

