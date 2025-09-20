Ex Milan prima rete ‘inglese’ di Okafor in Wolverhampton-Leeds 1-3
Noah Okafor, ex ala sinistra del Milan, è stato protagonista nella vittoria esterna del suo Leeds contro il Wolverhampton. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - prima
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri
Prima pagina Corriere dello Sport: Milan in Belgio per Jashari
? Allegri sul VAR prima di Udinese–Milan «Il VAR ha ridotto gli errori, ma in molte situazioni resta una valutazione soggettiva. Serve più oggettività, soprattutto sul fuorigioco: quando l’offside è chiaro ma l’azione prosegue e nasce un corner da cui può arriva Vai su Facebook
#Allegri prima di #Udinese-#Milan: "Squalifica? Sbaglio io che mi arrabbio. #Leao spero di riaverlo per il Napoli" - X Vai su X
La serie A torna sul campo da calcio: tutte le news della prima giornata di campionato; Ex Milan, Tijjani Reijnders nella storia del Manchester City dopo solo una partita: ecco il motivo; Al Hilal, primo gol per l'ex rossonero Theo Hernandez.
Ex Milan, primo gol di Noah Okafor con la maglia del Leeds United - Arriva la prima gioia con la maglia del Leeds United per Noah Okafor, ex attaccante del Milan ceduto alla squadra di Premier League nel corso dell'ultima sessione di ... Lo riporta milannews.it
Okafor si sblocca, il Leeds torna a vincere: primo goal per l'ex Milan - Primo goal in Premier League per l'ex Milan Okafor, decisivo nella vittoria del Leeds. Riporta msn.com