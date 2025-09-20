Ex concorrente de L’Isola dei Famosi rivela di essere bisessuale e di aver provato esperienze con uomini | ecco chi è
Ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha fatto coming out in un reality cileno: ha dichiarato di essere bisessuale e ha raccontato le sue prime esperienze con uomini. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Tutti i vincitori e i conduttori de L’Isola dei Famosi: un viaggio tra naufraghi famosi e padroni di casa È stato uno dei volti più affascinanti dell’ ultima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, anche se la sua avventura in Honduras è durata poco. Lui è un modello cileno con una carriera internazionale tra passerelle e campagne pubblicitarie per Armani, Dolce & Gabbana e Tezenis: ha colpito subito il pubblico per il suo fisico statuario e il suo carattere discreto. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: concorrente - isola
Amore sull’isola americano: concorrente ingiustamente etichettata come villain merita riscatto
The Couple, ex concorrente si sbilancia sul Grande Fratello e L'Isola dei Famosi: "Ecco cosa penso"
“Sapete chi vince alla fine?”. Isola dei Famosi, la ex concorrente si bilancia: lei, un nome preciso
L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha ricevuto messaggi inquietanti sui social: "Non ti far vedere fuori" e "Ce la pagherai" Vai su Facebook
Un concorrente de L’Isola dei Famosi è pronto al Grande Fratello | ecco chi è il suo nome crea già polemica.