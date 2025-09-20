Ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha fatto coming out in un reality cileno: ha dichiarato di essere bisessuale e ha raccontato le sue prime esperienze con uomini. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Tutti i vincitori e i conduttori de L’Isola dei Famosi: un viaggio tra naufraghi famosi e padroni di casa È stato uno dei volti più affascinanti dell’ ultima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, anche se la sua avventura in Honduras è durata poco. Lui è un modello cileno con una carriera internazionale tra passerelle e campagne pubblicitarie per Armani, Dolce & Gabbana e Tezenis: ha colpito subito il pubblico per il suo fisico statuario e il suo carattere discreto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ex concorrente de L’Isola dei Famosi rivela di essere bisessuale e di aver provato esperienze con uomini: ecco chi è