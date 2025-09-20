Evoluzione Atleta Copertina | Trasforma il Tuo COC in un Regista! Cover Athlete

È il momento di elevare il tuo centrocampista offensivo a un nuovo livello! L’evoluzione premium “Atleta Copertina” ti permette di trasformare il tuo COC in un vero regista, capace di dominare il gioco e di resistere fino all’ultimo minuto. Hai 21 giorni per completarla, ma preparati a un costo di 30.000 crediti o 500 FC Points. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa evoluzione è pensata per giocatori d’attacco che desiderano un upgrade notevole. Per essere idoneo, il tuo giocatore deve soddisfare i seguenti requisiti: Valutazione generale massima: 83. Posizione: COC. Velocità massima: 86. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

