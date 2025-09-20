Evenepoel alla vigilia della crono mondiale | Mai stato così bene

Roma, 20 settembre 2025 - Tutti contro Remco Evenepoel, che per una volta nell'ipotetica griglia di partenza di una gara precede anche un certo Tadej Pogacar: il belga si presenterà al via della cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025, in programma domenica 21 settembre, per confermare il titolo vinto l'anno scorso a Zurigo e quello prima a Glasgow. Le dichiarazioni di Evenepoel. In caso di esito positivo, il campione olimpico, sia a cronometro che in linea, raggiungerebbe Michael Rogers e Tony Martin nella ristrettissima cerchia dei corridori capaci di vincere tre titoli a cronometro di fila: il percorso, 40,6 km durissimi, potrebbe spaventare Evenepoel, che invece ai microfoni di Het Laatste Nieuws predica un estremo ottimismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Evenepoel alla vigilia della crono mondiale: "Mai stato così bene"

