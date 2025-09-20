Evade dai domiciliari per riscuotere una vincita | un uomo finisce in carcere

GROTTAGLIE - La polizia di Stato ha arrestato un giovane originario della provincia di Brindisi di 31 anni ritenuto presunto responsabile del reato di evasione.Il personale del commissariato di Grottaglie, nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, aveva acquisito numerosi indizi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

