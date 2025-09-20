Europei di tiro con l’arco Campagna Italia da urlo | tre ori e tre bronzi nelle gare a squadre
Le azzurre si confermano al top in Polonia: oro per il team femminile e il mixed ricurvo, sul podio anche il team maschile e il mixed arco nudo. Trionfo pure per gli Junior. Giornata memorabile per l’Italia agli Europei di tiro con l’arco Campagna 2025, con le squadre azzurre protagoniste assolute nelle finali disputate ieri in Polonia. Il bilancio parla chiaro: sei medaglie complessive, di cui tre d’oro e tre di bronzo, che certificano la forza del movimento italiano nella specialità outdoor che si disputa su percorsi naturali con bersagli posti a diverse distanze e angolazioni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
