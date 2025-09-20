Europei di calcio in carrozzina l' Italia si arrende all' Inghilterra

Dopo la vittoria all'esordio contro la Danimarca, nella seconda giornata degli Europei in corso a Lignano Sabbiadoro, l'Italia del "Power chair football" si inchina all'Inghilterra campione d'Europa per 1-2, ma perde a testa altissima. Nella squadra Italiana di Powerchair Football - che gioca con le maglie della FIGC con la quale FIPPS ha un protocollo di intesa e collaborazione – e al match contro l'Inghilterra ha assistito anche il responsabile nazionale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, Giovanni Sacripante – milita anche la palermitana Irene Infantino, con la distrofia muscolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

