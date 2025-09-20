Estrazioni del Lotto di sabato 20 settembre | la ruota di Napoli

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 20 settembre 2025:63 - 34 - 16 - 81 - 31. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: estrazioni - lotto

