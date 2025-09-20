Estonia voli russi e tensioni internazionali | Mosca smentisce Trump avverte
Il ministero della Difesa russo ha respinto le accuse di violazione dello spazio aereo estone da parte dei suoi caccia militari. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, tre MiG-31 hanno effettuato il 19 settembre un volo programmato dalla Carelia alla regione di Kaliningrad. Mosca ha chiarito che l’operazione si è svolta “in rigorosa conformità con le norme internazionali sull’utilizzo dello spazio aereo, senza violare i confini di altri Stati”. Il dicastero ha sottolineato che gli aerei russi non si sono discostati dalla rotta concordata e hanno sorvolato esclusivamente acque neutrali del Mar Baltico, mantenendo una distanza di oltre tre chilometri dall’isola estone di Vaindloo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
