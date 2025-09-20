Estonia | Mosca non abbiamo violato suo spazio aereo

Torino, 20 set. (LaPresse) – Tre caccia russi MiG-31 hanno effettuato un volo programmato dalla Carelia alla regione di Kaliningrad e lo spazio aereo dell’Estonia non è stato violato. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. “Il 19 settembre tre caccia russi MiG-31 hanno effettuato un trasferimento programmato dalla Carelia a un aeroporto nella regione di Kaliningrad. Il volo si è svolto in rigorosa conformità con le norme internazionali sull’utilizzo dello spazio aereo, senza violare i confini di altri Stati, fatto confermato dai mezzi di controllo oggettivo”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

