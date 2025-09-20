Estonia | Mosca non abbiamo violato suo spazio aereo
Torino, 20 set. (LaPresse) – Tre caccia russi MiG-31 hanno effettuato un volo programmato dalla Carelia alla regione di Kaliningrad e lo spazio aereo dell’Estonia non è stato violato. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. “Il 19 settembre tre caccia russi MiG-31 hanno effettuato un trasferimento programmato dalla Carelia a un aeroporto nella regione di Kaliningrad. Il volo si è svolto in rigorosa conformità con le norme internazionali sull’utilizzo dello spazio aereo, senza violare i confini di altri Stati, fatto confermato dai mezzi di controllo oggettivo”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: estonia - mosca
Due F-35 italiani di base in Estonia intercettano jet russi | Mosca: "L'Ue cerca di sabotare i nostri sforzi per la pace"
Raffinerie russe colpite dall’Ucraina, a rischio la fornitura di carburante a Mosca. Estonia: “Il macellaio al Cremlino va fermato”
Estonia, jet russi violano lo spazio aereo del Paese: cresce la tensione tra Mosca e Nato
Prima i droni russi in Polonia, poi in Romania. Ora la provocazione sale di livello con i jet di Mosca in Estonia. Tutto in 20 giorni. Siamo davanti a una minaccia sempre più concreta. Ne trarremo finalmente le conseguenze o servono altre dimostrazioni pratiche - X Vai su X
Tg1. . Torna alta la tensione tra #NATO e #Russia dopo la notizia che tre caccia di #Mosca hanno violato lo spazio aereo estone, prima di allontanarsi: intercettati da due #F35 italiani decollati proprio dal Paese baltico. L’ira di Tallinn, che parla di "provocazion Vai su Facebook
Von der Leyen: Chiudere rubinetti del gas russo. Jet russi in Estonia respinti da F-35 italiani - Trump:In Estonia violazione spazio aereo grosso problema; Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: Tallinn invoca l'articolo 4 della Nato; Tre jet russi invadono lo spazio aereo estone: F-35 italiani in volo per respingerli | Polonia: Due caccia a bassa quota nel Baltico.
Tre jet russi nello spazio aereo estone, respinti da F35 italiani. Mosca: "Nessuno sconfinamento" - Tre i casi di violazione nei cieli dell'Ue in meno di due settimane, ai danni anche di Romania e Polonia. Lo riporta ansa.it
Estonia, F-35 italiani intercettano 3 mig russi. Spazio aereo violato per 12 minuti. Gb: «Incursione sconsiderata» - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia ... Riporta leggo.it