Estate piena nel weekend poi arriva l’autunno con forti temporali

Webmagazine24.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ultimo weekend d’Estate 2025 con sole e tanto caldo, l'Autunno è infatti alle porte. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l’Estate 2025 è stata la più calda della storia per alcuni paesi britannici e per la Spagna, la quarta più calda dal 1850 per l’Italia. Nonostante, dunque, sia diffusa la percezione che . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: estate - piena

ALLARME BANCOMAT IN ITALIA – “Se premi quel tasto ti clonano la carta”: conti svuotati, decine di italiani sul lastrico in piena estate I Non rivedrai mai più i tuoi soldi

Il ritorno dell’arm cuff: il bracciale da dea per un’estate 2025 piena di carattere

Per ore senza acqua in piena estate: nuovo stop idrico per lavori e disagi

Previsioni meteo, weekend di piena estate poi arriva l'autunno con forti temporali; L'estate resiste, fine settimana con 30 gradi, ma da lunedì si volta pagina: arriva l'autunno; Meteo, caldo nel weekend ma l'autunno è alle porte: la caduta dell'anticiclone estivo.

estate piena weekend arrivaMeteo, weekend estivo e poi arriva il maltempo - “Potente anticiclone subtropicale in rinforzo su Italia e Mediterraneo, responsabile di una nuova fase da piena estate fino al weekend - Segnala firenzetoday.it

estate piena weekend arriva3BMETEO: “Weekend da piena estate, ma la prossima settimana maltempo e stop al caldo anomalo - com: “potente anticiclone subtropicale con punte di 33°C nel fine settimana. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Estate Piena Weekend Arriva