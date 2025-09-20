Estate bis verso la fine | da martedì arriva il maltempo nel salernitano

Salernotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'estate bis di questi ultimi giorni, terminerà drasticamente subito dopo l'equinozio d'autunno. Lo fa sapere il metereologo di 3bmeteo.com, Carlo Migliore. Nel salernitano, a partire dalla giornata di martedì 23 settembre l'arrivo di una perturbazione atlantica metterà fine al caldo anomalo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

estate bis verso fineLa fine dell'Estate rinviata: le novità meteo sulla nuova data - Allora si parla della fine dell'estate 2025, una stagione che ha esordito con picchi di calore estremo a giugno, mentre a luglio e ad agosto ...

L'estate sta finendo? Domenica con pioggia e fresco. Cosa accadrà nei prossimi giorni

