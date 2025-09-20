Essence Hotels Fano terzo test in sette giorni Stavolta davanti c’è la Yuasa Grottazzolina

Terzo test match in una settimana per l’ Essence Hotels Fano, serie A2 di volley maschile, che, dopo le prove interne contro Porto Viro e Macerata, si recherà oggi al PalaSavelli di Porto San Giorgio (ore 17.30) per affrontare la Yuasa Battery Grottazzolina che milita in Superlega: "Squadra di categoria superiore – afferma coach Vincenzo Mastrangelo – non vediamo l’ora di giocarci contro. Loro vengono da un campionato straordinario". In attesa del rientro in campo di capitan Coscione, per i virtussini i primi due allenamenti congiunti hanno cominciato a dare le prime indicazioni: "Devo dire di aver visto alcune cose buone – continua il tecnico pugliese – altre sulle quali dobbiamo lavorare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

