Esplosione Marcianise s’indaga per omicidio colposo plurimo

Tempo di lettura: 2 minuti Un fascicolo di reato per omicidio colposo plurimo è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sul tragico incidente costato la vita a tre lavoratori dell’ azienda di stoccaggio rifiuti Ecopartenope, nell’area industriale di Marcianise (Caserta). I tre, il titolare dell’azienda Pasquale De Vita di 51 anni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ciro Minopoli di 50 anni e l’ operaio 64enne Antonio Donadeo, sono stati uccisi dall’onda d’urto provocata dalla deflagrazione del silos di oli esausti, struttura dove stavano effettuando attività di manutenzione, ma non di quelle considerate di routine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

