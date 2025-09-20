Esplosione Marcianise s’indaga per omicidio colposo plurimo
Tempo di lettura: 2 minuti Un fascicolo di reato per omicidio colposo plurimo è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sul tragico incidente costato la vita a tre lavoratori dell’ azienda di stoccaggio rifiuti Ecopartenope, nell’area industriale di Marcianise (Caserta). I tre, il titolare dell’azienda Pasquale De Vita di 51 anni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ciro Minopoli di 50 anni e l’ operaio 64enne Antonio Donadeo, sono stati uccisi dall’onda d’urto provocata dalla deflagrazione del silos di oli esausti, struttura dove stavano effettuando attività di manutenzione, ma non di quelle considerate di routine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: esplosione - marcianise
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione
Caserta, esplosione in un' azienda di rifiuti a Marcianise: tre persone morte
Esplosione nella zona industriale di Marcianise: tre vittime e diversi feriti
#Caserta Rabbia e disperazione dei parenti dei tre operai morti a #Marcianise. Un'esplosione li ha travolti mentre lavoravano in un impianto di trattamento dei rifiuti @elenapababaloni #GR1 - X Vai su X
Esplosione nel casertano,operai sbalzati per diversi metri. Uccisi dall'onda d'urto. Altri due feriti lievi (ANSA) - MARCIANISE, 19 SET - Sarebbero morti per l'onda d'urto causata dall'esplosione di un serbatoio di oli esausti i tre lavoratori dell'azienda 'Ecoparten Vai su Facebook
Esplosione Marcianise, s'indaga per omicidio colposo plurimo - Un fascicolo di reato per omicidio colposo plurimo è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sul tragico incidente costato la vita a tre lavoratori dell'azienda di stoc ... Scrive ansa.it
Esplosione a Marcianise, aperto un fascicolo dalla Procura: si indaga per omicidio colposo plurimo - Un fascicolo di reato per omicidio colposo plurimo è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sul tragico incidente costato la vita a tre ... Riporta msn.com