Esplosione in un' azienda nel Casertano | forse scintilla da una saldatrice
Subito dopo l’esplosione nella quale hanno perso la vita tre operai, il silos si presentava così. Tutto accartocciato su se stesso. Una scintilla partita da una saldatrice, sarebbe stata sufficiente a far esplodere i vapori compressi dentro un silos di oli esausti. È questa, al momento, l’ipotesi principale al vaglio degli investigatori per spiegare la strage sul lavoro consumata a Marcianise, nel Casertano. Nessun incendio, nessuna nube tossica: solo un boato tremendo che ha scaraventato i corpi a decine di metri di distanza. A perdere la vita sono stati Pasquale De Vita il titolare dell’azienda, suo cognato e rappresentante per la sicurezza Ciro Minopoli e un operaio Antonio Donadeo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: esplosione - azienda
Esplosione, il nodo risarcimenti. Azienda contro l’assicurazione
Usa, esplosione in azienda forniture auto: le immagini della colonna di fumo nero
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione
"Sanzioni, Putin alza i caccia", "L'esplosione nell'azienda di rifiuti, tre operai morti nel Casertano": i titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola https://dire.it/20-09-2025/1181721-le-prime-pagine-di-sabato-20-settembre-2025/… - X Vai su X
Esplosione nel casertano,operai sbalzati per diversi metri. Uccisi dall'onda d'urto. Altri due feriti lievi (ANSA) - MARCIANISE, 19 SET - Sarebbero morti per l'onda d'urto causata dall'esplosione di un serbatoio di oli esausti i tre lavoratori dell'azienda 'Ecoparten Vai su Facebook
Esplosione in un'azienda nel Casertano: forse scintilla da una saldatrice; Chi sono i tre morti nell'esplosione a Marcianise: l'amministratore unico dell'azienda e due operai; Tre lavoratori sono morti a causa di un'esplosione in un'azienda che smaltisce rifiuti in provincia di Caserta.
Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano, tre morti - Una deflagrazione sorda e potente, che li ha scaraventati in aria per decine di metri non lasciando loro alcuno scampo. ansa.it scrive
Esplosione in azienda rifiuti nel Casertano, tre morti: vittime sbalzate per diversi metri - Nel primo pomeriggio di oggi nel Casertano si è verificato l’ennesimo gravissimo incidente sul lavoro. Come scrive giustizianews24.it