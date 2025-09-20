Subito dopo l’esplosione nella quale hanno perso la vita tre operai, il silos si presentava così. Tutto accartocciato su se stesso. Una scintilla partita da una saldatrice, sarebbe stata sufficiente a far esplodere i vapori compressi dentro un silos di oli esausti. È questa, al momento, l’ipotesi principale al vaglio degli investigatori per spiegare la strage sul lavoro consumata a Marcianise, nel Casertano. Nessun incendio, nessuna nube tossica: solo un boato tremendo che ha scaraventato i corpi a decine di metri di distanza. A perdere la vita sono stati Pasquale De Vita il titolare dell’azienda, suo cognato e rappresentante per la sicurezza Ciro Minopoli e un operaio Antonio Donadeo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Esplosione in un'azienda nel Casertano: forse scintilla da una saldatrice