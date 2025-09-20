Esplosione in un’azienda di rifiuti Vescovo | Bisogna indignarsi
Tempo di lettura: 2 minuti “Esprimo il mio più profondo dolore e la mia vicinanza alle famiglie di Antonio, Ciro e Pasquale, anche a nome delle Chiese di Capua e di Caserta. Dinanzi a tragedie come questa non basta il cordoglio, ma è necessario esprimere con forza la nostra indignazione”. Il Vescovo Pietro Lagnese interviene con parole forti sul tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri a Marcianise, all’azienda di trattamento rifiuti Ecopartenope. “Ogni volta che muore qualcuno sul posto di lavoro – aggiunge il Vescovo – diciamo: ‘basta, non deve succedere più!’. Invece, purtroppo gli incidenti e le morti si ripetono, e con grande frequenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
