Esplosione in un' azienda di rifiuti nel Casertano | tre morti

La deflagrazione è avvenuta durante i lavori di manutenzione agli impianti della Ecopartenope.Tra le persone decedute c'è anche il titolare della ditta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti

Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione

Esplosione nel casertano,operai sbalzati per diversi metri. Uccisi dall'onda d'urto. Altri due feriti lievi (ANSA) - MARCIANISE, 19 SET - Sarebbero morti per l'onda d'urto causata dall'esplosione di un serbatoio di oli esausti i tre lavoratori dell'azienda 'Ecoparten

