Esplosione in un' azienda di rifiuti nel Casertano | tre morti

Tgcom24.mediaset.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La deflagrazione è avvenuta durante i lavori di manutenzione agli impianti della Ecopartenope.Tra le persone decedute c'è anche il titolare della ditta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti

esplosione azienda rifiuti casertanoEsplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano, tre morti - Una deflagrazione sorda e potente, che li ha scaraventati in aria per decine di metri non lasciando loro alcuno scampo. Secondo ansa.it

esplosione azienda rifiuti casertanoMarcianise, i tre morti nell’esplosione dell’azienda di rifiuti: chi sono - Nell'esplosione a Marcianise sono morti l’amministratore unico dell’azienda e due operai; la Procura ha avviato le indagini per accertare dinamica e responsabilità. Da notizie.it

