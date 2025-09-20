Esplosione in un’azienda di rifiuti a Marcianise | morti il titolare e due operai

MARCIANISE (CASERTA) 20 SETTEMBRE 2025 – Tragedia ieri nell’area industriale di Marcianise: tre uomini sono morti e altri due sono rimasti feriti in una violenta esplosione avvenuta nel primo pomeriggio alla Ecopartenope srl, azienda specializzata nel ritiro e stoccaggio di rifiuti. Erano da poco passate le 15 quando un boato ha scosso la zona, sbalzando i corpi delle vittime a decine di metri di distanza. Due sono stati ritrovati sul tetto del capannone adiacente allo stabilimento, il terzo vicino a un silos di oli esausti. Le vittime sono Pasquale De Vita, 51 anni, titolare della Ecopartenope; Ciro Minopoli, responsabile per la sicurezza interna dell’azienda; e Antonio Diodato. 🔗 Leggi su Primacampania.it

