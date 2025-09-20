Esplosione in un appartamento tra Quarto e Marano | salva la famiglia morto un cagnolino

Paura in serata nella zona al confine tra Quarto e Marano, in via Marano-Quarto, a causa di una violenta esplosione presumibilmente causata da una bombola di gas. Il boato si è verificato al secondo piano di una palazzina, in un appartamento attualmente in fitto. Fortunatamente le persone presenti all’interno sono riuscite a mettersi in salvo, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Esplosione in un appartamento tra Quarto e Marano: salva la famiglia, morto un cagnolino

In questa notizia si parla di: esplosione - appartamento

