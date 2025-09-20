Esplosione Ecopartenope Marcianise i morti sono Ciro Minopoli e Antonio Donadeo e Pasquale Di Vita Aperta inchiesta

Due operai e il titolare dell'azienda Ecopartenope sono le vittime dell'esplosione nell'azienda di trattamento olii esausti a Marcianise (Caserta). Procura pronta ad aprire fascicolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: esplosione - ecopartenope

Esplosione nell'azienda di rifiuti ?Ecopartenope? a Marcianise: tre vittime, una persona risulta dispersa

Esplosione alla Ecopartenope di Marcianise: 3 operai morti. Si cerca un disperso

Esplosione nell'azienda di rifiuti ?Ecopartenope? a Marcianise: tre vittime, due feriti lievi

Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta in una azienda nel Casertano. Lo scoppio si è verificato all'Ecopartenope di Marcianise che si occupa del trattamento dei rifiuti Vai su Facebook

Campania, tragedia alla Ecopartenope: tre morti nell’esplosione di un serbatoio https://salernonotizie.it/2025/09/19/campania-tragedia-alla-ecopartenope-tre-morti-nellesplosione-di-un-serbatoio… - X Vai su X

Esplosione in impianto per il trattamento dei rifiuti nel Casertano, morti il titolare e due operai; Esplosione in azienda rifiuti del Casertano, morti due operai e il titolare; Tre operai morti nell’esplosione di un impianto di rifiuti a Marcianise.

Esplosione Ecopartenope Marcianise, i morti sono Ciro Minopoli e Antonio Donadeo e Pasquale Di Vita. Aperta inchiesta - Due operai e il titolare dell'azienda Ecopartenope sono le vittime dell'esplosione nell'azienda di trattamento olii esausti a Marcianise (Caserta) ... Secondo fanpage.it

Esplosione alla Ecopartenope di Marcianise: 3 morti. “Sbalzati per diversi metri, uccisi dall’onda d’urto” - Tra le vittime anche il titolare dell’azienda che si occupa di rifiuti speciali e pericolosi ... Segnala quotidiano.net