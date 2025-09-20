Esplosione a Marcianise si indaga per omicidio colposo plurimo
Tempo di lettura: 3 minuti Il giorno dopo la tragedia, scatta l'ora delle indagini e dell'accertamento della verità da parte della magistratura sull' incidente costato la vita a tre lavoratori dell'azienda di stoccaggio rifiuti Ecopartenope, nell'area industriale di Marcianise (Caserta). La procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha infatti aperto un fascicolo di reato per omicidio colposo plurimo, e ha disposto il sequestro dell'azienda. I tre, il titolare dell'azienda Pasquale De Vita di 51 anni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ciro Minopoli di 50 anni e l'operaio 64enne Antonio Donadeo, sono stati uccisi dall'onda d'urto provocata dalla deflagrazione del silos di oli esausti, struttura dove stavano effettuando attività di manutenzione, ma non di quelle considerate di routine.
