Esplode tanica di benzina in casa gravi ustioni per 52enne
Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente domestico avvenuto ieri sera a Manduria (Taranto). Secondo le prime informazioni, una tanica di benzina custodita in casa sarebbe esplosa mentre la stava maneggiando, probabilmente a causa di una sigaretta accesa. La fiammata lo ha investito in pochi istanti, provocandogli estese ustioni al volto e alla parte superiore del corpo. Nonostante le condizioni, l’uomo è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale “Marianna Giannuzzi”, dove è stato stabilizzato. Le gravi lesioni hanno reso necessario il trasferimento in un centro specializzato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
