Esclusiva gbt Feuei Tola presenta IN-COLONNA | nuove installazioni radiografiche

Feuei Tola, artista contemporanea che espone tra Milano e Barcellona, continua il percorso iniziato con “Radiografiche Introspettive”. Si tratta di installazioni basate sulle lastre radiologiche intorno alle quali si sviluppa un polimaterismo all’insegna della dialettica tra luce e chiaroscuro, sono coprotagonisti il nero e il rosso. Il critico Amedeo Anelli scrive a riguardo: “Queste nuove opere di impronta radiografica di Feuei Tola muovono un nuovo ordine anche segnico e una nuova cifra anche grafica, e nella delocalizzazione spazio-temporale a più fuochi a più snodi e nel continuo movimento evocato nella “danza” del corpo percettivo di chi guarda, inducono nuove interrogazioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

