Esame Union Basket nella tana Montevarchi
E’ di nuovo Coppa per le pratesi della serie C di basket. E il turno che va in scena in questo week end sarà anche l’ultimo rodaggio in vista dell’inizio del campionato, che partirà nel prossimo fine settimana. Prima a scendere in campo in questi quarti di finale l’Union Basket Prato, che questa sera (ore 20) sarà di scena a Montevarchi contro i padroni di casa che lo scorso anno si aggiudicarono la regular season ma fallirono nettamente l’appuntamento con i playoff. L’intento di coach Paoletti ed i suoi sarà quello di ben figurare e magari passare il turno, cercando però soprattutto la forma migliore in vista del debutto che, a differenza delle altre squadre della C avverrà solo il 5 ottobre sul campo della Sancat Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Union all’esame Renate: "Sarà una sfida speciale"
Camera dei deputati. . Che cos’è la legge di delegazione europea, in questi giorni all’esame della Camera? Ce lo spiega Anna Ferro, documentarista del Servizio Rapporti con l’Unione europea. Vai su Facebook
Nella tana della capolista. Milano all’esame Perugia - Oggi alle 18, al PalaBarton, la squadra di coach Roberto Piazza (nella foto) sfida i campioni d’Italia in carica, primi a 48 punti. Come scrive ilgiorno.it