esame union basket nella tana montevarchi

E’ di nuovo Coppa per le pratesi della serie C di basket. E il turno che va in scena in questo week end sarà anche l’ultimo rodaggio in vista dell’inizio del campionato, che partirà nel prossimo fine settimana. Prima a scendere in campo in questi quarti di finale l’Union Basket Prato, che questa sera (ore 20) sarà di scena a Montevarchi contro i padroni di casa che lo scorso anno si aggiudicarono la regular season ma fallirono nettamente l’appuntamento con i playoff. L’intento di coach Paoletti ed i suoi sarà quello di ben figurare e magari passare il turno, cercando però soprattutto la forma migliore in vista del debutto che, a differenza delle altre squadre della C avverrà solo il 5 ottobre sul campo della Sancat Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

