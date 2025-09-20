Errori e grandi parate Ora la vetta è condivisa
L’Arezzo stecca l’appuntamento con la quinta vittoria di fila e con il record di Somma, subisce la prima sconfitta stagionale al cospetto di un Guidonia cinico e organizzato e viene raggiunto dal Ravenna in vetta. A nulla è servito il generoso forcing finale, dopo una prova però rivedibile per larghi tratti. Bucchi aveva cambiato qualcosa dall’inizio: in difesa Gigli prende il posto di Chiosa e Righetti torna titolare a sinistra. Davanti, Ravasio conquista una maglia dopo i due gol di fila. La sorpresa però è in mezzo, dove Iaccarino fa rifiatare Mawuli. Mediana leggera e di qualità, dunque, per prendere il controllo delle operazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: errori - grandi
I più grandi errori fatti con il tappeto e come evitarli
Tudor su Di Gregorio: "Grandi portieri fanno certi errori… mamma mia" Vai su Facebook
grandi errori oggi... nulla domenica prossima #LazioRoma - X Vai su X
Errori e grandi parate. Ora la vetta è condivisa; La rivincita dell'ex! Superman si mette il mantello e difende il punto che vale la vetta solitaria; Sorzi, un carpigiano di nascita a guardia dei pali del Carpi: ''Soddisfatto del mio avvio, ma dobbiamo lavorare per limitare gli errori''.
Errori e grandi parate. Ora la vetta è condivisa - Il Guidonia avanti nel primo tempo, poi difende il vantaggio con un Mazzi super. Scrive lanazione.it