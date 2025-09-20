L’Arezzo stecca l’appuntamento con la quinta vittoria di fila e con il record di Somma, subisce la prima sconfitta stagionale al cospetto di un Guidonia cinico e organizzato e viene raggiunto dal Ravenna in vetta. A nulla è servito il generoso forcing finale, dopo una prova però rivedibile per larghi tratti. Bucchi aveva cambiato qualcosa dall’inizio: in difesa Gigli prende il posto di Chiosa e Righetti torna titolare a sinistra. Davanti, Ravasio conquista una maglia dopo i due gol di fila. La sorpresa però è in mezzo, dove Iaccarino fa rifiatare Mawuli. Mediana leggera e di qualità, dunque, per prendere il controllo delle operazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Errori e grandi parate. Ora la vetta è condivisa