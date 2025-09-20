Erba alta marciapiedi con sterpaglie e sporcizia | cittadini sul piede di guerra

I cittadini di Curti segnalano lo stato di degrado in cui versa il paese. Erba alta, marciapiedi invasi da sterpaglie, sporcizia diffusa e incuria generalizzata. 2Ogni anno, in occasione della processione, l’amministrazione si è affrettata a ‘truccare’ strade e giardini per dare un’immagine. 🔗 Leggi su Casertanews.it

