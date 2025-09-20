Olivier e Nicola Philippaerts portano in trionfo la formazione degli Stockholm Hearts nella tappa di New York della Global Champions League 2025. Sul tracciato prestigioso statunitense, i gemelli del Belgio che corrono per il team di matrice svedese, rispettivamente in sella a H&M Miro e Nobel Van de Vrombautshoeve Z e a Gadget Mouche e H&M Que Sera, si sono aggiudicati la vittoria chiudendo la loro prova complessivamente a 145.66 con sole 4 penalità a loro carico. Alle loro spalle a completare il podio ci hanno pensato i Madrid in Motion, secondi a 149.16 anche loro con 4 penalità, e i Riesenbeck International, terzi e senza Camilli (che saranno impegnato con l’Italia Team nella League of Nations a St. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Stockholm Hearts in trionfo a New York nella Global Champions League