Equitazione l’Italia sale al sesto posto dopo il cross country agli Europei di completo
A Blenheim Palace, in Gran Bretagna, passa agli archivi il segmento di cross country degli Europei senior 2025 di completo dell’equitazione: soltanto 42 binomi su 55 riescono a completare la prova odierna, che si rivela molto selettiva, dato che non si registrano netti nel tempo. L’ Italia risale al sesto posto della graduatoria a squadre, mentre a livello individuale la migliore tra i sei azzurri è Vittoria Panizzon su DHI Jackpot, 27ma. Al termine della prova di cross country nella classifica individuale passa a condurre la britannica Laura Collett su London 52, che si porta in testa con 26.6, andando a scavalcare il tedesco Michael Jung su Fischerchipmunk FRH, secondo con 28. 🔗 Leggi su Oasport.it
