Equinozio d’autunno 2025 | il significato astrologico e cosa porta per ogni segno

Il 23 settembre 2025 il Sole entrerà in Bilancia, segnando l’Equinozio d’autunno: il giorno in cui luce e buio hanno la stessa durata. Un momento astronomico importante, che in astrologia diventa simbolo di equilibrio, trasformazione e nuovi inizi. Questo evento porta un’energia di bilanciamento interiore, perfetta per fare il punto sulla prima parte dell’anno e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Equinozio d’autunno 2025: il significato astrologico e cosa porta per ogni segno

In questa notizia si parla di: equinozio - autunno

L’orologio più grande del mondo si trova a Roma: ecco cosa accadeva durante l’equinozio d’autunno

Acuì, equinozio d’autunno nel bosco

Acuì, equinozio d’autunno nel bosco

A poche ore dall’equinozio d’autunno… - X Vai su X

? Ci stiamo avvicinando all’#equinozio d’autunno, una giornata davvero particolare: in quel giorno, luce e buio hanno la stessa durata ovunque sulla Terra! Questo segna il #passaggio a una nuova #stagione. ?Dal 20 al 26 settembre, presso le Coll Vai su Facebook

L'equinozio d'autunno 2025 cade anche quest’anno il 22 settembre: ecco perché - Si avvicina l'Equinozio d'autunno 2025, che anche quest'anno cade il 22 settembre: scopri per quale motivo e qual è il suo reale significato. Secondo gazzetta.it

Perché, anche quest'anno, l'equinozio d'autunno non sarà il 21 settembre? Ecco il motivo - L’equinozio d’autunno 2025 segnerà ufficialmente il passaggio dall’estate alla stagione delle foglie dorate. Si legge su supereva.it