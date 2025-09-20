Epidemia di scabbia nella casa di riposo emergenza finita | Nessun nuovo caso e profilassi completata

Emergenza passata per i casi di scabbia che si sono diffusi alla casa di riposo Drudi di Meldola, in cui si è arrivati a contare fino a 18 casi su 165 ospiti. Un incontro tecnico tra Comune di Meldola, Istituzione Davide Drudi, Ausl, medici della struttura e il gestore Àncora Servizi ha fatto il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

