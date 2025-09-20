Con le ultime volontà, Enzo Tortora chiese che gli mettessero nella bara la Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni che denunciava l’arrogante abuso del potere giudiziario. Ma, certo, nel tempo passato in prigione e nei giorni di udienza ai processi, deve aver richiamato alla memoria anche Il processo di Franz Kafka. Eccone l’incipit: «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. perché, senza che avesse fatto nulla di male, una mattina fu arrestato». Tortora non sapeva di che cosa lo incolpassero né su quali presupposti si basassero le accuse contro di lui ma, senza dirgli niente, lo portarono via. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Enzo Tortora, uno scandalo nazionale