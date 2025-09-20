Enzo Tortora uno scandalo nazionale
Con le ultime volontà, Enzo Tortora chiese che gli mettessero nella bara la Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni che denunciava l’arrogante abuso del potere giudiziario. Ma, certo, nel tempo passato in prigione e nei giorni di udienza ai processi, deve aver richiamato alla memoria anche Il processo di Franz Kafka. Eccone l’incipit: «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. perché, senza che avesse fatto nulla di male, una mattina fu arrestato». Tortora non sapeva di che cosa lo incolpassero né su quali presupposti si basassero le accuse contro di lui ma, senza dirgli niente, lo portarono via. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: enzo - tortora
Portobello, la serie su Enzo Tortora con protagonista Fabrizio Gifuni arriverà su HBO
Portobello: l'arresto di Enzo Tortora nella prima clip e poster della serie di Marco Bellocchio
“Portobello”, in dieci episodi l’odissea di Enzo Tortora. La serie sulla nuova piattaforma Hbo Max
L’appuntamento è per domani pomeriggio settembre alle 15, nel teatro dell’istituto “Enzo Tortora #ilmamilio Vai su Facebook
Tutti ad applaudire il film su Enzo Tortora, ma da allora non e' cambiato nulla. Contestualmente alla proiezione dovrebbero distribuire agli spettatori copia dei fascicoli personali di quei magistrati che hanno arrestato un innocente, ma non hanno subito alcuna - X Vai su X
Enzo Tortora, uno scandalo nazionale; 12mila precari salvano la giustizia, ma rischiano il posto: sciopero anche a L’Aquila; L'arresto di Enzo Tortora: le prime immagini della serie di Marco Bellocchio per HboMax Portobello.
Portobello: la vera storia del caso Enzo Tortora dietro alla serie di Marco Bellocchio - Nel 1983 Enzo Tortora, celebre e amatissimo conduttore televisivo diventato beniamino di tutti con la trasmissione di grande successo ... Secondo lascimmiapensa.com
Portobello, la godibile serie su Enzo Tortora di Marco Bellocchio contro la gogna mediatica e i magistrati ciecamente integerrimi - Marco Bellocchio ricostruisce l'ingiusto arresto del celebre presentatore TV in una serie HBO presentata a Venezia 2025 ... Come scrive ilfattoquotidiano.it