Enzo Iacchetti | Sto perdendo parecchio lavoro Dalla sinistra nessuna solidarietà poi rivela il messaggio di Antonio Ricci

Enzo Iacchetti - conduttore, attore e attivista - intervistato da Fanpage è tornato sulla lite avuta con Eyal Mizrahi, presidente della federazione amici di Israele, durante la puntata di "È sempre Cartabianca", sulla tragica situazione dei palestinesi nella Striscia di Gaza assediata. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: enzo - iacchetti

Enzo Iacchetti furioso con l’israeliano Eyal Mizrahi: “Str…, vengo giù e ti prendo a pugni” | Video Mediaset

Tintoria live dal Castello di Milano con Enzo Iacchetti

Buon compleanno Enzo Iacchetti, Rita dalla Chiesa, Carlo Sangalli…

Enzo Iacchetti a http://Fanpage.it: “Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo il lavoro e ricevo minacce di morte” - X Vai su X

Alessandro Di Battista. . Prendere posizione contro Israele: il prezzo alto da pagare. Con Enzo Iacchetti P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI (Cerignola, Sesto Fiorentino, Baronissi) •? ?Venerdì 26 settembre CERIGNOLA (Foggia), ore 20.30 presentazione Vai su Facebook

Enzo Iacchetti a .it: Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo il lavoro e ricevo minacce di morte; Enzo Iacchetti: Sto perdendo parecchio lavoro. Dalla sinistra nessuna solidarietà, poi rivela il messaggio di Antonio Ricci; Enzo Iacchetti dopo la sfuriata in tv su Gaza: «Mi minacciano di morte. Sto perdendo lavoro ma non me ne pento. I politici? Figura di m***a morale.

Enzo Iacchetti a Fanpage.it: “Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo il lavoro e ricevo minacce di morte” - it risponde agli attacchi dopo lo scontro con Mizrahi: "Senza Mediaset, parecchi giornalisti- Lo riporta fanpage.it

Enzo Iacchetti: "Sto perdendo parecchio lavoro. Dalla sinistra nessuna solidarietà", poi rivela il messaggio di Antonio Ricci - Il cabarettista ha inoltre spiegato di non aver ricevuto alcun messaggio di solidarietà dalla sinistra: “Ho avuto dei consensi da parte di persone che non mi aspettavo, che hanno cercato forse il mio ... Riporta today.it