Enzo Iacchetti | ‘Per Gaza ho perso lavoro e ricevuto minacce di morte’

Notizieaudaci.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché Iacchetti è finito al centro delle polemiche?. L’attore e conduttore Enzo Iacchetti è tornato a parlare dopo lo scontro televisivo con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, durante È sempre Cartabianca. Una lite accesa, nata dalle parole sul dramma della popolazione palestinese, che gli è costata care conseguenze. In un’intervista a Fanpage, Iacchetti ha confessato di aver ricevuto insulti, attacchi e persino minacce di morte. «Sto perdendo parecchio lavoro, non mi vuole più vedere nessuno», ha dichiarato, rivelando che anche colleghi come Morgan vivono la stessa difficoltà. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

