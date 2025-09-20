Enzo Iacchetti | Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo lavoro e ricevo minacce di morte

Il comico e conduttore televisivo Enzo Iacchetti è tornato a parlare pubblicamente dopo la dura polemica esplosa in seguito al suo confronto con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, avvenuto in diretta tv. Un botta e risposta che ha infiammato il dibattito mediatico e che, a distanza di giorni, continua a produrre conseguenze personali e professionali. « Sto perdendo parecchio lavoro e ricevo minacce di morte – spiega – ma non rinnego nulla di quanto detto. Il mio è stato un atto di supplenza morale, perché chi dovrebbe parlare tace». La vicenda, iniziata con lo scontro televisivo in prima serata, si è trasformata in un caso politico e culturale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

