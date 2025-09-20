Enzo Iacchetti | Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo lavoro e ricevo minacce di morte

Il comico e conduttore televisivo Enzo Iacchetti è tornato a parlare pubblicamente dopo la dura polemica esplosa in seguito al suo confronto con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, avvenuto in diretta tv. Un botta e risposta che ha infiammato il dibattito mediatico e che, a distanza di giorni, continua a produrre conseguenze personali e professionali. « Sto perdendo parecchio lavoro e ricevo minacce di morte – spiega – ma non rinnego nulla di quanto detto. Il mio è stato un atto di supplenza morale, perché chi dovrebbe parlare tace». La vicenda, iniziata con lo scontro televisivo in prima serata, si è trasformata in un caso politico e culturale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Enzo Iacchetti: “Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo lavoro e ricevo minacce di morte”

In questa notizia si parla di: enzo - iacchetti

Enzo Iacchetti furioso con l’israeliano Eyal Mizrahi: “Str…, vengo giù e ti prendo a pugni” | Video Mediaset

Tintoria live dal Castello di Milano con Enzo Iacchetti

Buon compleanno Enzo Iacchetti, Rita dalla Chiesa, Carlo Sangalli…

Enzo Iacchetti ci ha raccontato senza filtri le conseguenze del suo coraggioso intervento su Gaza, rivelando minacce di morte e la perdita di lavoro. Non risparmia nessuno: dalla sinistra assente alla politica di Salvini, fino al provocatore Mizrahi. La sua battagli Vai su Facebook

Enzo Iacchetti a http://Fanpage.it: “Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo il lavoro e ricevo minacce di morte” - X Vai su X

Enzo Iacchetti a .it: Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo il lavoro e ricevo minacce di morte; Enzo Iacchetti dopo la sfuriata in tv su Gaza: «Mi minacciano di morte. Sto perdendo lavoro ma non me ne pento. I politici? Figura di m***a morale; Enzo Iacchetti commenta il caso dello sfogo a È sempre Cartabianca: Non mi hanno aiutato, ricevo minacce di morte.

Enzo Iacchetti a Fanpage.it: “Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo il lavoro e ricevo minacce di morte” - it risponde agli attacchi dopo lo scontro con Mizrahi: "Senza Mediaset, parecchi giornalisti- Secondo fanpage.it

Enzo Iacchetti commenta il caso dello sfogo a È sempre Cartabianca: "Non mi hanno aiutato, ricevo minacce di morte" - Il conduttore di Striscia la Notizia racconta cosa è successo dopo quella diretta che ha acceso il dibattito politico e mediatico, tra applausi, minacce e accuse feroci. Segnala libero.it