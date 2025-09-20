Enzo Iacchetti dopo lo sfogo su Gaza | Sto perdendo lavoro ricevo minacce di morte e dalla Sx nemmeno un messaggio

Dopo l'accesa discussione a "E' sempre Cartabianca" con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, il comico parla a ruota libera: "Solo da Ricci ho ricevuto solidarietà". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Enzo Iacchetti dopo lo sfogo su Gaza: "Sto perdendo lavoro, ricevo minacce di morte e dalla Sx nemmeno un messaggio"

In questa notizia si parla di: enzo - iacchetti

Enzo Iacchetti furioso con l’israeliano Eyal Mizrahi: “Str…, vengo giù e ti prendo a pugni” | Video Mediaset

Tintoria live dal Castello di Milano con Enzo Iacchetti

Buon compleanno Enzo Iacchetti, Rita dalla Chiesa, Carlo Sangalli…

"Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo il lavoro e ricevo minacce di morte” Dopo il suo coraggioso intervento, Enzo Iacchetti non si pente di nulla e non arretra di un millimetro. A Fanpage.it, in questa lunga intervista, il conduttore racconta cosa gli sta s Vai su Facebook

Enzo Iacchetti a http://Fanpage.it: “Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo il lavoro e ricevo minacce di morte” - X Vai su X

Enzo Iacchetti commenta il caso dello sfogo a È sempre Cartabianca: Non mi hanno aiutato, ricevo minacce di morte; Enzo Iacchetti ha rotto il muro di silenzio e ipocrisia della Tv su Gaza; Ci serviva Iacchetti.

Enzo Iacchetti commenta il caso dello sfogo a È sempre Cartabianca: "Non mi hanno aiutato, ricevo minacce di morte" - Il conduttore di Striscia la Notizia racconta cosa è successo dopo quella diretta che ha acceso il dibattito politico e mediatico, tra applausi, minacce e accuse feroci. Segnala libero.it

"Nessuno a sinistra mi ha espresso solidarietà". Lo sfogo di Iacchetti dopo il caos in tv - Il comico ritorna a parlare degli insulti utilizzati contro Eyal Mizrahi: "Era un provocatore andato lì per fare propaganda. Da msn.com