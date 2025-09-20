Enzo Iacchetti dopo lo sfogo su Gaza | Sto perdendo lavoro ricevo minacce di morte e dalla Sx nemmeno un messaggio

Affaritaliani.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'accesa discussione a "E' sempre Cartabianca" con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, il comico parla a ruota libera: "Solo da Ricci ho ricevuto solidarietà". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Enzo Iacchetti commenta il caso dello sfogo a È sempre Cartabianca: Non mi hanno aiutato, ricevo minacce di morte; Enzo Iacchetti ha rotto il muro di silenzio e ipocrisia della Tv su Gaza; Ci serviva Iacchetti.

Enzo Iacchetti commenta il caso dello sfogo a È sempre Cartabianca: "Non mi hanno aiutato, ricevo minacce di morte" - Il conduttore di Striscia la Notizia racconta cosa è successo dopo quella diretta che ha acceso il dibattito politico e mediatico, tra applausi, minacce e accuse feroci. Segnala libero.it

enzo iacchetti dopo sfogo"Nessuno a sinistra mi ha espresso solidarietà". Lo sfogo di Iacchetti dopo il caos in tv - Il comico ritorna a parlare degli insulti utilizzati contro Eyal Mizrahi: "Era un provocatore andato lì per fare propaganda. Da msn.com

