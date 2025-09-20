Enzo Iacchetti dopo lo sfogo a Cartabianca | Per la mia posizione su Gaza sto perdendo parecchio lavoro

In una recente intervista, Enzo Iacchetti, che stasera sarà sul Nove nella prima puntata di Accordi&Disaccordi, ha confidato che le sue posizioni a sostegno della Palestina non gli stanno facendo guadagnare solo simpatie Rimarranno negli annali della TV le urla di Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca contro Eyal Mizrahi, presidente della federazione Amici di Israele, che nell'ultima puntata del talk di Retequattro ha dato al conduttore e comico del "fascista", dopo avergli rivolto la scioccante domanda "Definisca un bambino", in riferimento alle migliaia di vittime mietute dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

